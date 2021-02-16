 البرازيل: إصابات كورونا تصل لـ9.87 مليون حالة والوفيات 239 ألفا و773 - بوابة الشروق
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البرازيل: إصابات كورونا تصل لـ9.87 مليون حالة والوفيات 239 ألفا و773

ساو باولو - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 1:48 م

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 9.87 مليون حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بالفيروس إلى 239 ألفا و773 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بكورونا، 8.82 مليون شخص من المصابين حتى الآن.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم، والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.


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