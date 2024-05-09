بوتين يدين الغرب ويصفه بأنه يحاول تشويه ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب في تصريحات في عرض عسكري في موسكو اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ 79 لانتصار الحلفاء على ألمانيا بقيادة أدولف هتلر.

وقال بوتين اليوم إن الغرب يحاول تشويه ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأشار بوتين إلى أن الحقيقة تزعج "من يبنون سياستهم الاستعمارية على النفاق والكذب. إن الانتقامية، السخرية من التاريخ، وجهد تبرير مقلدي النازيين الحاليين، هذا جزء من السياسة العامة للنخبة الغربية لإذكاء الصراعات الإقليمية والعرقية والدينية دوما".

وأشار بوتين مرارا خلال السنتين الماضيتين إلى أن "النازيين الجدد" يحكمون كييف، فيما تشن القوات الروسية حربا شاملة ضد البلاد.

كما ساوى بوتين أيضا بين الدول التي تدعم أوكرانيا والنازين. وشكا بوتين من تقويض النصب التذكارية السوفيتية في العديد من الدول. وشدد أمام ما يربو على 9000 جندي على قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها.

وأضاف: "لا نسمح لأي أحد بتهديدنا"، مشيدا بالجنود الروس الذين يحاربون حاليا في أوكرانيا باعتبارهم أبطالا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن المشاركين في العرض البالغ عددهم تسعة آلاف فرد سيكون من بينهم جنود قاتلوا في أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. كما تم الإعلان عن عرض جوي تم إلغاؤه في العامين الماضيين.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، لن يحضر رؤساء الدول ورؤساء الوزراء الغربيون العرض العسكري والعرض الضخم للأسلحة.

وقال الكرملين إنه من المتوقع أن يجلس رؤساء الجمهوريات السوفيتية السابقة بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وكذلك كوبا ولاوس وغينيا بيساو في معرض الزوار بجوار بوتين.

وفي العديد من المناطق الروسية، تم إلغاء مسيرات النصر في الحرب العالمية الثانية لأسباب أمنية. ولن تكون هناك احتفالات كبيرة في منطقتي بريانسك وكورسك، على سبيل المثال، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا وتتعرض لإطلاق نار بشكل متكرر.

كما تم إلغاء مسيرة "الفوج الخالد" التقليدية ، التي يحمل فيها أشخاص صورا كبيرة لقدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في الشوارع بعد موكب النصر، في جميع أنحاء روسيا.