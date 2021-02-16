قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية تدرس حيثيات الهجوم على مدينة أربيل العراقية، معلقة: «أصابنا غضب شديد بسبب هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل متعاقد مدني وجرح عدد من الأفراد من التحالف بما فيهم أمريكي».



وأعربت بساكي، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مواساتها لأهالي ضحايا الهجوم، مضيفة أن الشعب العراقي عانى من العنف ومن انتهاك سيادته.



وأشارت إلى إجراء محادثات مع القادة في إقليم كردستان، فضلًا عن الضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الحادث، قائلة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، والإدارة الجديدة تحتفظان بحق الرد في الوقت وبالطريقة المناسبة.



وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.



وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أمس الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.



وأضافت أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء بالمنازل.





