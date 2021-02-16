 كريم فهمي يكشف عن شخصيته في فيلم «السرب» - بوابة الشروق
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كريم فهمي يكشف عن شخصيته في فيلم «السرب»


نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 4:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 4:25 ص

كشف الفنان كريم فهمي، عن أسم شخصيته التي يلعبها ضمن أحداث فيلم "السرب" عبر حسابه على انستجرام.

ونشر كريم فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس فيلم "السرب"، وعلق قائلاً"رفاعى".

يذكر أنه تم أمس عرض برومو فيلم "السرب" الذي لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيلم بطولة الفنان أحمد السقا، ومعه عدد كبير من نجوم ضيوف الشرف، منهم شريف منير وأحمد حاتم وكريم فهمي.

ومن المقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

 

 

 

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