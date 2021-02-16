الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات تغيب فتاتين بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن واقعة تغيب فتاتين بالشرقية.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها - مقيمتان بمحافظة الشرقية، عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم فى العثور عليهما.

اطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالفحص، حيث لم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد تغيبهما.

وبالتواصل مع أهليتهما قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة انتظاراً لعودتهما، ولم يتهما أو يشتبها فى غيابهما جنائيا، وأقر والد إحدى الفتاتين بقيام نجلته بأخذ مبلغ مالى ومغادرتها المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاتين.