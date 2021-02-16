ننشر نتائج انتخابات 6 نقابات فرعية للمحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، نتائج نقابات شمال الجيزة الفرعية، وطنطا، والبحر الأحمر، والقاهرة الجديدة وحلوان وجنوب القاهرة.

أولا: يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2021:

1- نقابة شمال الجيزة الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 11939 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2794 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز ناصر متولي حسانين محمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 766 صوتًا، وفوز كريم محمد فتحي عبد السلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1286 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضويةرمضان عيد أحمد السيد كشك 1382 صوتًا، وأكرم سمير حسن 1202 صوتًا، ووليد سرحان السيد محمد 1158 صوتًا، والسيد جابر عبد العال السيد 1091 صوتًا، وهيثم علي حسين محمد درويش788 صوتًا، وسيف الإسلام محمد يوسف السيد 779 صوتًا، أحمد سعيد إمام عامر 699 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1503 عضوًا.

2- نقابة طنطا الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 6355 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 2701 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز محمد محمد جلال محمد شلبي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 896 صوتًا، وفوز باسم جمال عبد النبي عبد القوي حشاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 594 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية محمد خليل فتحي محمد عبد الرحمن رزق 1158 صوتًا، وحمادة محمد عبد الله شلبي 1079 صوتًا، وعلي أحمد علي بليكع 1020 صوتًا، ومحمد السيد عامر حسنين 873 صوتًا، ومصطفى محمد عبد الله 823 صوتًا، ونادر عبد الرحمن السيد علي داود 676 صوتًا، زأحمد سعيد عبد الفتاح خليل 618 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1674 عضوًا.

3- نقابة البحر الأحمر الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1244 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 854 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز مجدي سعيد محمد أحمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 372 صوتًا، وفوز مصطفى عادل محمد خليل عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 338 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية حسام حسن توفيق 609 صوتًا، ومحمد أحمد محمود وهبة الله 405 صوتًا، وعادل حادي عمر حمدون 371 صوتًا، زكرم محمد عبد العزيز الصادق 371 صوتًا، ووائل محمد السعيد محمد صلاح 360 صوتًا، ووائل إبراهيم الطواب دسوقي 245 صوتًا، محمد فاروق جوده محمد 216 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 433 عضوًا.

4- نقابة القاهرة الجديدة الفرعية:

انعقدت جمعيتها العمومية للمرة الأولى بمقر النقابة العامة للمحامين، ولم يكتمل النصاب القانوني لها، مما أسفر عن تأجيل انعقادها ليوم الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري.

ثانيًا: يوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2021

1- نقابة جنوب القاهرة الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 12251 عضوا، وبلغ عدد الحضور 1877 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بعد أن استبعدت صناديق اللجنة الفرعية رقم 14 لما ثبت لديها من مخالفات في إجراءات التصويت فيها على النحو المبين بالمذكرة المرفق صورتها في الأوراق، عن فوز حسن محمد أمين نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 873 صوتًا، وفوز صلاح سيد صلاح الدين إبراهيم عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 652 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية حسن عبد الحميد محمد أحمد 855 صوتًا، وكرم خليفة علي عبد النبي 815 صوتًا، ومحمد جمال محمد 796 صوتًا، وعمرو إبراهيم محمد إبراهيم 788 صوتًا، وبدر محمد علي الرماح 759 صوتًا، ومحمد محمود لبيب 734 صوتًا، ومحمد عبد الرحمن محمود عبد الرحمن651 صوتًا، ومحمد مصطفى عثمان مصطفى 624 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 978 عضوا.

2- نقابة حلوان الفرعية:

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 8715 عضوا، وبلغ عدد الحضور 2365 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز جمال فتحي أبو بكر أحمد نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 910 أصوات، وفوز عبد الرحمن سليمان أحمد حسن عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 943 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية أحمد فؤاد طه حسن 986 صوتًا، وهيثم جلاب عبد العزيز محمد 915 صوتًا، وعادل نوح الصادق حمودة 846 صوتًا، وشادي محمد عبد الرحمن عبد الغني 825 صوتًا، ومحمد أحمد محمد علي 700 صوت، ومحمد خيري أبو العلا عبد الخالق 691 صوتًا، وأحمد سمير أبو سمرة علي 609 أصوات.

بينما لم يوافق على الميزانية 1387 صوتًا.