وزيرة التخطيط: الدولة اتخذت قرارا حكيما بالتوازن بين الاقتصاد وإجراءت كورونا

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بطريقة تعامل الدول مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، إن العالم كله يواجه حاليًا التأثير الكبير لجائحة كورونا على الإنسانية والاقتصادي العالمي.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، إلا أن مصر ظلت محتفظة بقدر عالي من التوازنات، مشيرة إلى تحقيقها نمو اقتصادي إيجابي، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة، واستقرار الأسعار.

وأوضحت أن القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والإجراءات الاحترازية، كان له تأثير إيجابي كبير.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.