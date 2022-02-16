قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدفق غير الشرعي للمهاجرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا، من ضمن المحاور التي تهتم بها كل الدول الأوروبية.

وأضاف راضي، خلال تصريحات خاصة لفضائية «النيل للأخبار»، اليوم الأربعاء، أن «مصر لها تجربة هائلة وممتازة ورائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية»، موضحًا أنها «منذ سبتمبر 2016 وحتى اليوم لم تسجل أي حالة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أو عبور مركب واحدة عبر السواحل».

وفي سياق آخر، تحدث أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت استراتيجية وطنية للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بكل مكوناتها، إضافة إلى استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن الهيدرجين الأخضر يُولّد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والجديدة والمتجددة عامة.

ولفت متحدث الرئاسة، إلى عقد 3 لقاءات هامة اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشركات البلجيكية وتحالف الشركات البلجيكية للهيدروجين الأخضر والتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة؛ من أجل استغلال الصحاري الكبيرة في مصر في توليد الطاقة الكهربائية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي ١٧ و ١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.