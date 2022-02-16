محافظ دمياط تكرم حفظة القرآن وتفتتح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، منطقة دمياط الأزهرية، لحضور حفل تكريم 100 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، حيث كان في استقبالها النائب الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب، والنائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن استاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

واستهلت "عوض" الزيارة بافتتاح معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية، حيث تفقدت أروقته، وأشادت بما يضمه من وسائل تعزز الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما شاهدت عرضًا قدمه أبناء الروضة.

وخلال تكريمها لحفظة كتاب الله، تقدمت المحافظ بالتهنئة لهم على ما أنعم الله به عليهم، معربة عن أصدق أمنياتها لأبنائها وبناتها بدوام التوفيق والسداد، كما دعتهم إلى ضرورة التحلي بالآداب والتعاليم التي يدعو إليها القرآن.

ووجهت التحية إلى إدارة الأزهر الشريف وأولياء الأمور، على ما بذلوه من جهد كبير مع أبنائهم، ليصبحوا خير مثال لأبناء مصر، كما توجهت بتحية إعزاز وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به الأزهر باعتباره منارة العلم والعلماء ومنبر الفكر الوطني المستنير.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أسامة العبد، أن تكريم محافظ دمياط لحفظة القرآن الكريم، يُعد أكبر مثال لوحدة وتكاتف المصريين، مؤكدًا حرصها الدؤوب على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة، ودفع عجلة التنمية على أرض دمياط، كما قدم التحية لأهل القرآن و قيادات الأزهر الشريف.

وتسلمت المحافظ درعًا تذكاريًا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، الذي أعرب عن تقديره لدعمها هذا الحفل وحرصها على تكريم حفظة القرآن الكريم.