مرصد يمني يوثق مقتل وإصابة 103 مدنيين بانفجار ألغام زرعها الحوثيون

أعلن مرصد يمني اليوم الخميس، عن توثيق مقتل وإصابة نحو 103 مدنيين بانفجار ألغام زرعها الحوثيون، في عدد من محافظات البلاد، خلال شهر ونصف.

وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان له، إن ذلك يكشف مدى استخدام الحوثيين الألغام كسلاح فتاك لم يكن أبدا لأغراض عسكرية بل لاستهداف وشل الحياة.

ولا توجد خرائط تبين مواقع الألغام في معظم المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة في البلاد.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين، بزرع نحو مليوني لغم في البلاد، معظمها في محافظة الحديدة التي سبق وأن سقط فيها مئات المدنيين بين قتلى وجرحى جراء انفجار الألغام.