زلزال وبركان يهزان هاوي

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة هاواي، في أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان "كيلاويا".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 9:27 مساء يوم الثلاثاء، وكان مركزه حوالي 7.5 ميلا جنوب شرق باهالا و47 ميلا جنوب غرب هيلو على عمق حوالي 20 ميلا.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يتوقع حدوث تسونامي.

وأتت الهزة الأرضية بعد ثوران بركان "كيلاويا" الذي استمرت الحمم البركانية بالتدفق منه خلال الساعات الـ48 الماضية.

وعلى الأثر أكد مرصد البراكين في هاواي أن الهزة الأرضية لم يكن لها تأثير واضح على بركاني "ماونا لوا" أو "كيلاويا".