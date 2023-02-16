وزير الخارجية الأمريكي يبدأ غدا جولة أوروبية لألمانيا وتركيا واليونان

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غدا الخميس، جولة أوروبية إلى ألمانيا وتركيا واليونان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، أن " وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيتوجه إلى ألمانيا وتركيا واليونان خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2023"، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وتابع البيان: "في 16 فبراير سيسافر بلينكن، إلى ألمانيا لحضور اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا، ومساعدة تركيا والشعب السوري، والتزامنا بالأمن عبر الأطلسي ونظام دولي قائم على القواعد"، وفقا لبرايس.

وأضاف برايس، أن "وزير الخارجية بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا في 19 فبراير للإطلاع على جهود الولايات المتحدة المباشرة لمساعدة السلطات التركية في مواجهة الدمار الناجم عن زلازل 6 فبراير".

وسيتوجه بعد ذلك إلى أنقرة، حيث سيلتقي بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وغيره من كبار المسؤولين الأتراك لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي لتركيا والشعب التركي بعد الزلازل المدمرة، وكذلك سبل تعزيز شراكتنا بشكل أكبر مع تركيا كحليف مهم في الناتو.

وأوضح أن "بلينكن سيتقدم أيضا بالشكر للحكومة التركية على دعمها للمساعدات عبر الحدود للمناطق المتضررة في سوريا".

وقال إنه خلال زيارته للعاصمة اليونانية ،أثينا، "سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، وزعيم المعارضة أليكسيس تسيبراس لمناقشة التعاون الدفاعي وأمن الطاقة والتزامنا المشترك بالدفاع عن الديمقراطية".

وأضاف أن"بلينكين سيطلق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان في 21 فبراير".