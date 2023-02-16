الحكومة تنفي زيادة المصاريف الإدارية على كل دفاتر التوفير بالبريد المصري

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كل دفاتر التوفير بالبريد المصري.



وتواصل المركز الإعلامي، مع الهيئة القومية للبريد، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كل دفاتر التوفير بالبريد المصري، مشددةً على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، موضحةً أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر.



وأوضحت الهيئة، أنه يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيهاً، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيهاً.



كما يتم خصم رسوم المصادقات مرة واحدة سنوياً في يوم 30 يونيو، وفقاً للمحددات الآتية: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 50 جنيهاً معفى ولا يتم الخصم، أما إذا كان الرصيد أكثر من 50 جنيهاً، يتم خصم 40 جنيهاً.