سقوط أمطار غزيرة على دمياط لليوم الثاني على التوالي

شهدت محافظة دمياط، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت معظم مدن دمياط، سقوط أمطار، وهي مدن دمياط القديمة ودمياط الجديدة، ورأس البر، وعزبة البرج، وفارسكور، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس المتقلب خلال الأيام الماضية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكل القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وأعلن الريس مجدي الموافي، شيخ صيادين عزبة البرج، إغلاق بوغاز عزبة البرج بدمياط، أمام حركة الصيد، لليوم الثاني على التوالي، حفاظا على أرواح الصيادين، وسلامة مراكب الصيد.

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، معداتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تزويدها بالفرق المدربة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار، كما كثفت الوحدات المحلية داخل المحافظة حملات تطهير بالوعات مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة ، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع دمياط.

كما أعلنت هيئة ميناء دمياط، استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي دون توقف، والتي شهدت اليوم تداول لسفن البضائع والحاويات دون تأثر بحالة الطقس داخل المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج وكذلك العمل داخل بوغاز المدينة.

كما كثفت إدارة مرور دمياط، حملاتها بشأن تحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق التي ستشهد أعمال تطوير داخل مدن وقرى دمياط تحسبا لأية طوارئ تحدث جراء تغيرات حالة الطقس.