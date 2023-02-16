الهيئة العربية للتصنيع تنفي بيع أسهمها لشركات سعودية وإماراتية

نفت الهيئة العربية للتصنيع، فى بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تم نشره مؤخرا في عدد من المواقع الإخبارية بشبكة الإنترنت، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، بوجود تنافس سعودي إماراتي لشراء أسهم العربية للتصنيع.



وأكدت الهيئة العربية للتصنيع، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحة أن علاقات الهيئة مع الشركات السعودية والإماراتية وغيرها من الشركات والمؤسسات العالمية، قائمة على الشراكة وتعزيز التعاون فى مجالات صناعية متعددة.



وطالبت الهيئة العربية للتصنيع، جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار عن الهيئة الظهير الصناعي للدولة المصرية، وذلك من خلال التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام برئاسة الهيئة العربية للتصنيع.