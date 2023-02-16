 وزير الخارجية الإسرائيلي يصل كييف - بوابة الشروق
الخميس 16 فبراير 2023 1:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل كييف

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 16 فبراير 2023 - 12:34 م

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح كوهين -في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي- أن زيارته تعد الأولى لوزير إسرائيلي منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأتي في إطار مساندة الشعب الأوكراني وتقوية العلاقة الثنائية بين الجانبين.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إلى أنه في إطار هذه الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لإجراء محادثات ثنائية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك