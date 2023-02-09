اليمن يحذر من كارثة صحية تهدد حياة ملايين الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من كارثة صحية قادمة تهدد سلامة وحياة ملايين الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتسليط الضوء على هذه "الجريمة النكراء".

وقال الإرياني -في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) اليوم الخميس- "الندوة التي نظمتها مليشيا الحوثي، بعنوان خطورة اللقاحات على البشرية، تحت شعار اللقاحات ليست آمنة ولا فعالة، بحضور منتحلي صفة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والتعليم العالي اليمنيين، مؤشر صادم عن الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة المليشيا خلال السنوات القادمة".

وأضاف الوزير: "تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تنظيم حملات ممنهجة لتشويه برامج تحصين الأطفال، ومنع تنفيذ حملات تطعيم شاملة في العاصمة المُختطَفة ‎صنعاء وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يهدد بظهور وتفشي الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية الفتاكة التي كان اليمن قد أعُلِن خاليًا منها".

ولفت الإرياني إلى أن تقارير طبية قادمة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تؤكد ظهور مئات الإصابات بمرض شلل الأطفال في محافظتي صعدة وصنعاء، بعد إعلان اليمن خاليًا منها في العام 2009، كما سُجّلت مؤخرا 7 حالات وفاة و44 إصابة مؤكدة بمرض الحصبة الألمانية في مديرية المحابشة محافظة حجة.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتسليط الضوء على هذه "الجريمة النكراء التي تمس بسلامة وحياة ملايين الاطفال، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لإجبارها على وقف القيود التي تفرضها على حملات التلقيح الميداني، وضمان حصول جميع الأطفال عليها دون قيد أو شرط".