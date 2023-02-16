سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا يطالبون الحوثيين بالانخراط البناء مع جميع الأطراف لتحقيق السلام

أدان سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا لدى اليمن، اليوم الخميس، الهجمات الحوثية على البُنى التحتية اليمنية، والإجراءات الأخرى التي تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني.

وطالب السفراء الثلاثة، في بيان عقب اجتماعهم اليوم، من الحوثيين التوقف عن المزيد من الهجمات التي تطال البُنى التحتية المدنية، وتقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام.

وأكد البيان، على أهمية الاقتصاد في اليمن، وتوفير فرص وظيفية ومعيشية للشعب اليمني، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، بالتنسيق مع المبعوث الأممي، هانس جرونبرج، والحكومة اليمنية التي تُعد محوريةً في تحقيق سلام مستدام يمكن تحقيقه في اليمن.

كما أكد البيان، إستمرار السفراء الثلاثة في دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبنك المركزي بعدن (جنوبا)، "من خلال تبنيهم للإجراءات الضرورية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد".

وأعرب السفراء في البيان، عن قلقهم من الوضع الإنساني الخطير في اليمن، مطالبين جميع الأطراف السماح بحرية الحركة وإزاحة العوائق ليتمكن المعنيون من الوصول إلى ذوي الحاجات.