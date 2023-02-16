أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك "استعداد الحكومة اليمنية للجلوس على طاولة حوار واحدة مع الحوثيين إذا تخلوا عن نهج العنف والإرهاب".



وفي مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" أشار إلى أن مواصلة إيران تسليح الحوثيين يؤكد على نهجها العدائي في المنطقة.



وعلى الصعيد الانساني قال رئيس الحكومة اليمنية "إن معظم اليمنين باتوا تحت خط الفقر جراء الحرب".



وشدد على الحاجة إلى تفعيل برامج لإعادة الإعمار وتأهيل الإنسان.



وتحدث عبد الملك عن الدعم الأميركي لليمن. وأكد أنه يعزز استقرار وأمن البلاد.



وقال: "واشنطن تركز على دعم مؤسسات الدولة اليمنية وتساعد الحكومة في الحصول على دعم دولي".