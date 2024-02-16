التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وبدء التقديم أول مارس

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع عدد (1000) في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف الشيخ، في بيان له، أن الجهاز أتاح على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له https://jobs.caoa.gov.eg في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.

وأوضح، أنه يشترط فيمن يتقدم للوظيفة بالمسابقة ما يلي:

1 - أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٣ - ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5 - ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، الاّتية:

• كلية الدعوة الإسلامية.

•كلية أصول الدين .

•كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

•كلية الشريعة.

•كلية اللغة العربية.

•كلية القرآن الكريم .

•كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).

•كلية الإعلام جامعة الأزهر.

•كلية التربية جامعة الأزهر:

-شعبة الدراسات الإسلامية.

-شعبة اللغة العربية.

-شعبة اللغة الإنجليزية.

-شعبة اللغة الفرنسية.

7 ٠ أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

8.أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

9.أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان.

10.اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11. أن يقدم المتقدم إقراراً بالوزارة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوب إرفاقها بطلب التقديم، يمكن للمتقدمين الإطلاع عليها على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز المتقدمين الحذر من استغلال سماسرة الوظائف، الذين يدعون قدرتهم على التقديم الالكتروني نيابة عن المتقدمين أو التأثير في مجريات المسابقة، حيث أن الجهاز قام بحوكمة منظومة المسابقات وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مشدداً أن أي شخص سواء داخل أو خارج الجهاز لا يمكنه العبث أو التدخل في منظومة المسابقات.