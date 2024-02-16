كامل الوزير: إنشاء 7 ممرات لوجستية لتجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن توسعة أرصفة ميناء شرق بورسعيد لتصل طولها إلى ‏‏10.4 كيلومترات بزيادة 8 كيلوات منذ عام 2014، قائلا إن طول أرصفة الميناء بلغت 2.4 كيلومتر فقط منذ ‏إنشائه في عام 2004.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن عملية توسيع الميناء تطلب ربطه بطرق جديدة، حيث تمّ إنشاء طريق بري وربط الميناء بمنطقة صناعية جديدة، مؤكدا أن هذا الربط كان ضروريًا نظرًا لأهمية مشروع ممر طابا-العريش اللوجيستي.

وأشار إلى إنشاء مصر 7 ممرات لوجستية على مستوى البلاد؛ بهدف جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية، من خلال ربط مناطق الإنتاج الصناعية أو الزراعية أو السياحية بميناء بحري لاستيراد الخامات الأولية الموجهة إلى المناطق الصناعية أو الزراعية أو لتصدير المنتجات للخارج.

ولفت إلى توجه مصر إلى إنشاء ممرات لوجستية جديدة على طول هذه الشبكة؛ بهدف تنمية الاقتصاد المصري، قائلا: «أصبح عندنا بنية أساسية قوية جدا، الناس كانت بتقول بتعملوا بنية أساسية ليه؟ نستطيع الآن بناء ممرات لوجستية ونصدر من الموانئ ونقيم مناطق صناعية على جانبي هذه الممرات الصناعية وزراعية في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، أصبح لدينا شرايين تنمية جديدة».

وأوضح أن الممر اللوجيستي العريش - طابا كان هدفًا ضروريًا لربط ميناء طابا الجاري إنشاؤه حاليًا على خليج العقبة بميناء العريش الجاري إعادة تطويره على البحر المتوسط.

وأضاف «الوزير» أنّه سيتمّ إنشاء خط سكك حديد جديد يبدأ من طابا وينتهي في العريش، مع فرع منه يمتد شرقًا إلى رفح، كما سيتمّ إنشاء خط آخر يربط العريش ببئر العبد وبالوظة، ليربط بعدها مع طريق الفردان وينتهي في شرق بورسعيد.

وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى ربط 3 موانئ مهمة هي «طابا والعريش وشرق بورسعيد» مع الموانئ المصرية ومصادر الإنتاج المصرية عبر شبكة سكك حديد متطورة جدًا بطول 10 آلاف كيلومتر، يجري تطويرها حاليًا، بالإضافة إلى 1250 كيلومترًا من القطار الكهربائي السريع لربط مصر ببعضها البعض.