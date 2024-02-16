سنغافورة تتوقع تحقيق فائض في الميزانية دون خفض الدعم الاجتماعي

تتوقع سنغافورة تحقيق فائض في ميزانيتها في السنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، فيما تدعم زيادة الضرائب العائدات وتساعد في تغطية تكاليف الدعم الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال وزير المالية السنغافوري لورانس وونج في خطابه بشأن الميزانية أمام البرلمان اليوم، إن الفائض سيبلغ نحو 800 مليون دولار سنغافوري (594 مليون دولار أمريكي)، أو ما يوازي 1ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت الحكومة بصورة منفصلة تقديرها لمعدل العجز في السنة المالية التي تنتهي في مارس، بواقع 5ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز بنسبة 1ر0 من الناتج المحلي الإجمالي تم توقعه في البداية.

وتوقع أغلبية المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج أن يستهدف وونج فائضا في الميزانية في 2024، فيما توقع اثنان فقط من 10 محللين أن تنهي الحكومة السنة المالية الحالية في ظل وجود عجز.