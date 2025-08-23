أطلقت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة نداء استغاثة عاجلاً إلى "ضمير الأمة والعالم"، محذرةً من أن الصمت الدولي هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان.

البيان، الذي صدر اليوم السبت، أكد أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة وجعلها كمدينتي رفح وبيت حانون، اللتين دمرتهما الآلة العسكرية بمئات الأطنان من المتفجرات، لم تعد مجرد كلام، بل تحولت إلى واقع مرير من القتل والتجويع والتطهير العرقي في مدينة غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الدمار الوحشي ونسف مربعات سكنية كاملة في أحياء مدينة غزة الزيتون والصبرة ليست عملية عسكرية، بل هي خطوات ممنهجة لـ"نسف وجودنا على أرضنا".

تحركوا قبل فوات الأوان

ووجهت الهيئة نداءات حاسمة إلى عدة أطراف، مطالبةً إياهم بوقف تواطؤهم وتقديم الدعم الفوري.

وناشدت قادة العالم: "لقد اختبر التاريخ ضمائركم مراراً، واليوم يضعكم أمام محك جديد". وأكدت الهيئة أن دعم الكيان الصهيوني هو شراكة مباشرة في الجريمة، ودعت إلى فرض عقوبات فورية ووقف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي، والتحرك عبر المؤسسات الدولية لإيقاف الإبادة الجماعية.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة وفاعلة تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، والعمل على كسر الحصار: "غزة هي قضيتكم الأولى وخط دفاعكم الأخير".

وخاطبت شعوب العالم الحر: "أنتم ضمير الإنسانية الحي". ودعا البيان إلى مواصلة حراكهم ومظاهراتهم، مؤكداً أن "صوتكم قوة فلا تتوقفوا عن الصراخ من أجل العدالة".

واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن "التاريخ لن يرحم الصامتين، وأن الصمت الدولي تجاه هذه المجازر هو تواطؤ يكتب في سجلات التاريخ بأحرف من خزي وعار".