الهند تبدأ رسميا محادثات الانضمام للوكالة الدولية للطاقة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة التي يقع مقرها في باريس، أن الهند بدأت رسميا المحادثات للحصول على العضوية الكاملة في الوكالة.

وقال فاتح بارول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة بعد الاجتماع الوزاري للوكالة لعام 2024 أمس الأربعاء: "نحن في غاية السرور بأن الوزراء في الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة وافقوا على بدء محادثات العضوية مع الهند، إن هذا إنجاز كبير لإدارة الطاقة الدولية".

ووافق إجمالي 31 دولة عضو في الوكالة على إطلاق المحادثات مع الهند، بعد طلبها الرسمي للحصول على العضوية الكاملة في أكتوبر 2023. وتقر الخطوة بالأهمية الاستراتيجية للهند في مواجهة التحديات العالمية للطاقة والمناخ.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال الحديث افتراضيا إلى المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024: "إني واثق من أن الوكالة الدولية للطاقة ستستفيد من اضطلاع الهند بدور أكبر".

وأضاف مودي أن الهند تجاوزت أهدافها بشوط واسع بموجب اتفاق باريس للمناخ ،وما زالت ملتزمة بشدة بمواجهة مسألة التغير المناخي.