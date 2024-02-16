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اليونان أول دولة مسيحية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين

علم اليونان
علم اليونان
د ب أ
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 3:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 3:47 ص

أقر البرلمان اليوناني، يوم الخميس، الزواج المدني للمثليين بأغلبية كبيرة، لتصبح أول دولة ذات أغلبية مسيحية أرثوذكسية تقدم على ذلك.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا:"لقد تم التصويت: اعتبارا من الليلة، تفتخر اليونان بكونها الدولة السادسة عشرة في الاتحاد الأوروبي التي تشرع المساواة في الزواج".

وفي إجماع نادر بين الأحزاب في اليونان، أيد المشرعون اليساريون والديمقراطيون الإشتراكيون والمحافظون الاقتراح، حيث صوت 176 من المشرعين في البرلمان المؤلف من 300 مقعد لصالح القانون، الذي اقترحته حكومة ميتسوتاكيس المحافظة.

ووفقا للقانون الجديد، سيكون للأزواج المثليين نفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.

وكان هناك انتقادات شديدة من جانب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في الفترة التي سبقت التصويت. ونبه بعض الأساقفة أعضاء أبرشيتهم بـ "التفكير مليا إزاء ما سيقررونه".

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