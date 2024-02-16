ضياء رشوان: القاهرة لديها وسائل تمكنها من التعامل مع التهجير القسري للفلسطينيين بصورة فورية وفعالة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديدا مباشرا للسيادة والأمن القومي المصريين، مشددا على أن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل مع التهجير القسري للفلسطينيين بصورة فورية وفعالة.



وأكد رشوان، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الجمعة، أن مصر لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات تعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا، بأنها تشارك في جريمة تهجير الفلسطينيين التي تدعو إليها إسرائيل.



وشدد على أن مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ذاكرا أن التصريحات والبيانات المصرية أكدت أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.



وأضاف أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، وهو الرفض التام لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية.