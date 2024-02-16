خروج رحلات الصيد في كفر الشيخ بعد تحسن حالة الطقس نسبيا

شهدت محافظة كفر الشي، اليوم الجمعة، تحسن نسبي في أحوال الطقس، حيث سطعت الشمس في عدد من المدن والقرى بالمحافظة على فترات متفاوتة، فيما شهدت المدن الساحلية للمحافظة، أمطار متوسطة ومن بينها مطوبس والبرلس وبلطيم، مع هبوب رياح طفيفة.

وصرح محمد شرابي شيخ الصيادين بالبرلس لـ"الشروق"، بأن حالة الطقس تحسنت بشكل نسبي اليوم مقارنة بالأيام الماضية، وهو ما شجع مئات الصيادين على الخروج إلى العمل في البحر وبحيرة البرلس، فجر اليوم مزودين بالثلج والمياه والطعام والوقود والانطلاق عبر مراكب الصيد إلى رحلات الصيد بالبحر.

وأكد أنه طالبهم بالحذر والحيطة من أمواج البحر المرتفعة عن معدلاتها الطبيعية، حتى تتحسن أحوال الطقس بشكل كامل.

وأضاف أن ميناء البرلس مغلق حتى الآن من قبل المسئولين، وحركة الملاحة ما زالت متوقفة حتى إشعار أخر ، ولكن الصيادين خرجوا إلى العمل عندما تحسن الطقس بعض الشيء، نتيجة عدم وجود مصدر رزق غير مهنة الصيد اليومية.

جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أصدر قرارا سابقا منذ يومين بغلق ميناء البرلس أمام حركة الملاحة والصيد بالمحافظة، وتعطيل الدراسة بجميع المدارس بالمحافظة نتيجة سوء الأحوال الجوية وخطورتها على التلاميذ.