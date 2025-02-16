 إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 13 شخصا إثر حادث تصادم في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 11:57 ص

أُصيب 13 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء مُتفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام منطقة قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 13 شخصًا مُصابين بكدمات وجروح بأنحاء مُتفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المُصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، أمام منطقة قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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