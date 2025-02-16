الشرطة الألمانية تتدخل بسبب اشتباكات بين مشاركين بفعالية للبديل ومشاركين بأخرى مضادة

اتخذت الشرطة الألمانية في مدينة ميونخ جنوبي البلاد إجراءات اليوم الأحد على هامش فعاليتين متعلقتين بهجوم الدهس الذي وقع في المدينة يوم الخميس الماضي.

ولم تتمكن الشرطة في البداية من تحديد ما إذا كانت هذه الإجراءات تتعلق باعتقالات أو أمور أخرى. وأظهرت صور لأفراد من الشرطة وهم يستخدمون القوة بشكل واضح مع عدة أشخاص، كما أفاد مراقبون بذلك أيضًا.

وشهدت ساحة كونيجس بلاتس في ميونخ التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن موقع الهجوم، وقفة تأبينية نظمها حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ومظاهرة أخرى مضادة للاحتجاج على استغلال الحادث لأغراض سياسية، وذلك وسط تساقط الثلوج في بعض الأحيان.

ووفقًا للشرطة، شارك نحو 70 شخصًا في الوقفة التأبينية لحزب البديل اليميني الشعبوي وذلك في وقت متأخر قبل ظهر اليوم، بينما بلغ عدد المشاركين في المظاهرة المضادة حوالي 600 شخص.

وسرت إجراءات الشرطة على مشاركين في المظاهرة المضادة.

وفي وقت لاحق، شكل حوالي 40 شخصًا من المشاركين في المظاهرة المضادة سلسلة بشرية بالقرب من موقع الهجوم. وحاولوا، وفقًا للشرطة، منع مشاركين في فعالية حزب البديل من وضع زهور في مكان الحادث. وكانت الشرطة أيضًا حاضرة بعدد كبير من الأفراد في الموقع.

يُذكر أن طالب اللجوء الأفغاني/24 عامًا/ قام يوم الخميس الماضي بمداهمة مظاهرة تابعة لنقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، بسيارته ما أسفر في البداية عن إصابة ما لا يقل عن 39 شخصًا حالة بعضهم خطيرة. وفي تطور لاحق، أعلن مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا مساء أمس السبت وفاة أم/37 عاما/ وابنتها/عامان/ متأثرتين بإصاباتهما الخطيرة التي وقعت لهما جراء حادث الدهس.