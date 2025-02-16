أعلنت إدارة الأمن العام السوري في منطقة محردة، اليوم الأحد، إلقاء القبض على المساعد أول في الأمن العسكري زمن النظام السابق علي أحمد عبود، الملقب بـ«أبي معلا».

وبحسب ما نشرته وكالة «سانا»، فإن المسئول الأمني السابق معروف بضلوعه في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا والقرى المجاورة، حيث تسببت ممارساته في فقدان أرواح العديد من الأبرياء في تلك المناطق.

وتنفذ الإدارة الجديدة في سوريا منذ ديسمبر الماضي، حملات أمنية في عدة مناطق، تقول إنها تهدف إلى القبض على فلول النظام.

وشهدت الحملات الأمنية اعتقالات واسعة شملت ضباطاً سابقين وعناصر أمنية متورطة في جرائم أثناء حكم النظام.