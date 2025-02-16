الجامعة العربية: بلورة موقف عربي جماعي ضد تهجير الفلسطينيين

قال المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن موقفًا عربيًّا جماعيًّا له وزنه وثقله وأهميته سيتبلور خلال القمة العربية ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذا الموقف الجماعي سيكون أكبر من أي موقف تعبر عنه كل دولة على حدة.

وأشار إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية تُبذل بشكل عملي وعقلاني للتحضير للقمة العربية بحيث لا تنتج مُجرد تصريحات أو مجرد رفض على الرغم من أهميته، ما يحتم ضرورة التعبير عن رفض الدول العربية مجتمعة لأي طرح في هذا الصدد.

ونوه بأنه سيتم العمل كذلك على أن يكون هناك اقتراح بديل، موضحًا أنهم سمعوا أصواتًا من الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنه من لا يعجبه طرح الرئيس دونالد ترامب فعليه أن يتقدم بطرح بديل.



وأوضح أن الدول العربية تلتقط هذا التحدي، ليس فقط لمواجهة مسألة التهجير لكن الدول العربية معنية أيضًا بإيجاد حل مستدام للوضع في غزة.

وأفاد بأن أكثر من مليوني مواطن يعانون في غزة حاليًّا، وأنه من مصلحة الدول العربية ومن واجبها كذلك أن تجد حلًا في ظل أنه لا يمكن استمرار الوضع بهذه الصورة.