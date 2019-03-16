وزير خارجية صربيا يشارك في احتفالية تأسيس أول سفارة لبلاده في روسيا

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ذكرت وزارة الخارجية الصربية، أن وزير الخارجية إيفيتشا داسيتش سيزور روسيا في الـ 17 من أبريل القادم، للمشاركة في احتفالية مرور 140 عاما على تأسيس أول سفارة صربية في سان بطرسبرج.

وأضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الزيارة جاء عقب اجتماع بين الوزير والسفير الروسي في بلجراد ألكسندر شيبورين.

وسيُنظم الاحتفال يومي 17 و18 أبريل، وسيُقام في سان بطرسبرج معرضا خاصا يسلط الضوء على تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.