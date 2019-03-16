تشهد بريطانيا، مظاهرات يقودها نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب "استقلال المملكة المتحدة"، مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستمر المسيرات لمدة أسبوعين وتتجه إلى لندن، تحت شعار "إجازة الخروج" والتصدي لما يصفونه بـ"خيانة البريكست".

وتستمر المظاهرات التي يقودها فاراج، حتى يوم 29 مارس القادم، وهو الموعد المُحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبدأت من مدينة سندرلاند شمال شرق بريطانيا.

وكان من المفترض أن تنتهي في لندن عند ساحة البرلمان، تعبيرًا على اعتراضهم، لكن لظروف أمنية عدل منظمي المسيرة الخطة وتقرر أن تنتهي عند قصر ويستمنستر بلندن يوم 29 مارس.

واتهم الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، خلال كلمة له السياسيين بـ "خيانة إرادة الشعب"، مؤكدًا أن مايفعله البرلمان البريطاني يشير لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف نايجل فاراج، قائلاً " يبدو أنه لا يريد المغادرة "البرلمان"، والرسالة من هذه المسيرة هي أنه إذا كان بإمكانك المشي في جميع أنحائنا، فسوف نسير مرة أخرى إليك مباشرة".