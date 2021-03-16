استخراج 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالقرى مجانا في كفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 834 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر ، مقرر فرع كفر الشيخ، إنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، ل97 سيدة من قرية المندورة مركز دسوق، كما تم استخراج 154 سيدة من قرية روس الفرخ مركز ابشان لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 834 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات.

جاء ذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.