وزير الزراعة يبحث مع مستشار السفارة الألمانية بالقاهرة التعاون المشترك

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، وميريام فرناندو مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أوجه التعاون بين الوكالة الألمانية والوزارة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الزراعة في تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية، التي تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية بالقاهرة.

وأشاد القصير، بدعم الحكومة الألمانية المستمر لقطاعات الدولة المختلفة، خاصة قطاع الزراعة، مؤكدا أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، في إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.

من جانبه، أشار جيلين إلى أهم أشكال التعاون المصري الألماني في قطاع الزراعة، وأكد حرص الجانب الألماني بتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر.

وأضاف أن المشروع القائم حاليا يهدف إلى وصول المزارع الصغير إلى الأسواق وخلق نظم زراعية مبتكرة، فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية في مناطق تنفيذ المشروع.

وفي نهاية اللقاء، شهد وزير الزراعة توقيع على العقد التنفيذي لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين - الابتكار الزراعي" في محافظتي بني سويف والمنيا، حيث قام بالتوقيع ميريام فرناندو مدير المشروع بالوكالة الألمانية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي.

ويهدف المشروع إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني الابتكار الزراعي، ويساعدهم في الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية والترويج لتنمية المشروعات الصغيرة وأيضا تعزيز القدرة التنافسية لسلسة القيمة وسلاسل التوريد.