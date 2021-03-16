بدء الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني برعاية السيسي

انتهت أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بتوقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العمليه الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهه بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

ومن المنتظر استئناف أعمال المؤتمر، غدًا الأربعاء؛ للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بالمسار الديمقراطي الفلسطيني.

وقالت قوى وفصائل العمل الوطني والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة، والموقعة على ميثاق الشرف بشأن الانتخابات، "إنه وحرصًا منا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم الانتخابية المتنافسة، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، وصون حق المواطن الدستوري في الاختيار، وإدراكًا منا بأهمية الالتزام بالقانون الانتخابي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة لتنظيم سير العملية الانتخابية فإننا نتعهد بالتقيد التام بأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة (۲۰۰۷) بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (1) لسنة (۲۰۳۱) والمراسيم الرئاسية ذات العلاقة رقم (3) لسنة (۲۰۲۱) بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والمرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة (۲۰۲۱) بشأن تعزيز الحريات العامة والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 1 مارس لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات".