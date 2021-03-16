متحف الحضارة: موكب نقل المومياوات الملكية خلال أسابيع قليلة

غنيم: حتشبسوت ورمسيس الثاني ضمن موكب نقل المومياوات الملكية



قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، إنه سيتم نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة خلال أسابيع قليلة، ذاكرًا أن المومياوات تضم 4 شخصيات هامة في تاريخ مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الاثنين، أن من بين الملوك الذين سيتم نقلهم الملكة حتشبسوت والملك رمسيس الثاني، مشيرًا إلى مشاركة فنانين باحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية.

وذكر أن موكب نقل المومياوات الملكية سيكون في الفترة المسائية، ولن يكون بحضور المواطنين، نظرًا لظروف الجائحة وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنه سيتم نقل الحدث الملكي عبر جميع وسائل الإعلام داخل وخارج مصر.

وأشار إلى تهافت وسائل الإعلام العالمية لنقل حدث الموكب الملكي من المتحف المصري بالتحرير إلى الحضارة، مؤكدًا أن الحفل سيشهد طلقات نارية ومهرجان على قدر كبير من العظمة يليق بالملوك الفراعنة.

وأوضح أن وزارة الداخلية ستشارك في تأمين الحفل، لافتًا إلى استخدام العربات الملكية التي تم تداول صورها مسبقًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إضافة بعض التعديلات عليها في نقل المومياوات الملكية.