 ميناء الإسكندرية: حجم البضائع المتداولة 268 ألف طن.. ويوجد 59 سفينة - بوابة الشروق
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ميناء الإسكندرية: حجم البضائع المتداولة 268 ألف طن.. ويوجد 59 سفينة

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 1:33 م

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 268 ألف طن تقريبًا.

وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2456 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 23 ألف شاحنة تقريبًا عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأضاف بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن ميناء الإسكندرية، أنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 59 سفينة خلال الـ48 ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا فقد بلغت 33 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

كما تم خروج قطار محمل بالأقماح ومكون من 25 عربة، متجهًا إلى شبرا؛ ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا والتنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.


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