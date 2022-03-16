وزير المالية الروسي عن سداد موسكو السندات الدولية: الكرة في ملعب الأمريكيين

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن «روسيا لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها في إطار الدين العام»، مشيرا إلى أن «إمكانية السداد بالعملة الأجنبية لا تعتمد على روسيا».

ويتوجب على روسيا اليوم سداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفي هذا الإطار أشار وزير المالية الروسي، إلى أن «روسيا نفذت أمر الدفع، أما مسألة وصول الأموال إلى المستفيدين (المستثمرين الأجانب) فإن ذلك يعتمد على السلطات الأمريكية».

وأضاف سيلوانوف في مقابلة خاصة مع «RT»، تبث مساء اليوم: «إمكانية الدفع أو عدمه لا تعتمد علينا (روسيا) لدينا المال اللازم وقمنا بتحويل الأموال. والآن الكرة في ملعب السلطات الأمريكية، أولا وقبل كل شيء».

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، فرض الغرب عقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة المالية الروسية أن سداد الديون السيادية يعتمد على مسألة سحب أموال من الاحتياطيات الروسية التي تم تجميدها.

وأكدت روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد الديون السيادية، ستحول روسيا المبلغ المطلوب بالروبل الروسي، بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.