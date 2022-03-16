في أعقاب مناشدة عاطفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل طائرات بدون طيار وآلاف الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات إلى أوكرانيا، في حزمة إضافية وقوية من المساعدات، للتصدي للغزو الروسي.

واتهم بايدن القوات الروسية بارتكاب "فظائع"، ومهاجمة مناطق مدنية، وهو ما ينفيه الكرملين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقصفت القوات الروسية قبل ساعات دار عرض مسرحي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، كان يؤوي مئات المدنيين، وفقا لما ذكره مجلس المدينة.

وقال بايدن في البيت الأبيض اليوم: "بوتين يحدث دمارا مروعا، وهلعا في أوكرنيا. يا له من أمر مقيت".

وأضاف بايدن أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستشمل نظاما مضادا للطائرات ذي مدى أطول.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الإمدادات الأخرى ستضم 800 صاروخ مضاد للطائرات، طراز ستينجر، و 9000 صاروخ مضاد للدبابات و7000 سلاح صغير، بالإضافة إلى 20 مليون طلقة ذخيرة.

كان الرئيس الأوكراني طالب بايدن بأن يقود العالم فيما يتعلق بمعاقبة موسكو على الغزو الروسي للأراض الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي في كلمة للكونجرس الأمريكي عبر رابط فيديو اليوم إلى توسيع نطاق العواقب الاقتصادية ردا على الغزو الروسي، بما يشمل إغلاق الموانئ الأمريكية أمام البضائع الروسية، وتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وبعدما أطلع الرئيس الأوكراني أعضاء الكونجرس الأمريكي على مقطع فيديو يوضح بالرسم البياني ضحايا بلاده نتيجة الحرب الروسية، وبينهم أطفال، قال إنه يوجه حديثه للرئيس بايدن، وأضاف: "اتمنى أن تكون زعيما للعالم. ويعني كونك زعيما للعالم أن تكون زعيم السلام".

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، يسعى البيت الأبيض إلى توفير مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ليصبح حجم المساعدات الأمريكية للجمهورية السوفيتية السابقة ملياري دولار خلال عام. ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح، على المستوى الفردي، يقدم مساعدات لأوكرانيا.

ووقع بايدن أمس الثلاثاء قرارا بتمويل حكومي بقيمة 5ر1 مليار دولار لتمويل العمليات الفيدرالية حتى شهر أيلول/سبتمبر المقبل، كما أمر اليوم بتفعيل مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

ولكن هذه المساعدات لم ترق إلى أهم طلب تقدم به الرئيس الأوكراني، وهو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، أو نشر طائرات مقاتلة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلاده.

ودعا زيلينسكي أعضاء الكونجرس الأمريكي اليوم وهم يبحثون تقديم مزيد من المساعدات لبلاده، إلى تذكر معركة بيرل هاربور( أثناء الحرب العالمية الثانية) وهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي ضربت واشنطن ونيويورك، وقال: "لقد حولت روسيا سماء أوكرانيا إلى مصدر لموت الآلاف."