محافظ البنك المركزي السويدي يتوقع زيادة الفائدة قبل 2024

قال ستيفان إنجفيز محافظ البنك المركزي السويدي، إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من الجدول الزمني المقرر سابقا والذي يقضي بزيادتها في 2024، وذلك في أعقاب ارتفاع معدل التضخم بأسرع وتيرة له منذ حوالي ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إنجفيز القول إن "معدل التضخم الآن أعلى مما يجب.. كنا نفترض أننا سننتظر حتى 2024 لزيادة أسعار الفائدة، لكن الآن علينا إعادة التفكير وهو ما يعني احتمال زيادة الفائدة قبل هذا الموعد".

تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي عقب تحول كبير في توقعات المحللين الاقتصاديين الذين استطلع البنك المركزي رأيهم بشأن أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وتتوقع أغلب البنوك المحلية في السويد حاليا أن تكون أول زيادة لأسعار الفائدة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد قبل نهاية العام الحالي وهو ما سيمثل تحولا جذريا عن الخطط الحالية للبنك المركزي السويدي.