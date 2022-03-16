بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها في إنديان ويلز وتعبر ليلى فيرنانديز

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واصلت الإسبانية باولا بادوسا دفاعها عن اللقب في دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بتفوقها الثلاثاء على الكندية ليلى فرنانديز لتبلغ الدور ربع النهائي في صحراء كاليفورنيا.

وقالت الإسبانية التي رفعت الكأس في أكتوبر الماضي في الدورة التي أقيمت في غير وقتها المعتاد في مارس بسبب جائحة كورونا "كان اليوم صعباً للغاية".

وأضافت "ليلى لاعبة رائعة، سريعة للغاية ولديها توقيت جيد. كنت أعرف أنني يجب أن أقاتل وأن يكون إرسالي جيداً جداً. أعتقد أنني فعلت ذلك طوال المباراة".

وتنافس بادوسا لتصبح أول امرأة تفوز بلقبين متتاليين في إنديان ويلز منذ الأسطورة مارتينا نافراتيلوفا في عامي 1990-1991.

وكان لبادوسا اليد العليا في المجموعة الثانية مع كسر الإرسال 3-2، ثم حسمت نقطتين فاصلتين في الشوط الثامن لتتقدم 5-3.

وبالتالي حسمت المباراة لصالحها في مجموعتين متتاليتين 6-4 و6-4.

وستواجه بادوسا في ربع النهائي، الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي فازت على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-7 (5/7)، و7-5.

من جهتها، حجزت المصنفة الرابعة عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك، اللاعبة الأعلى تصنيفا المتبقية لدى السيدات، بطاقتها إلى ربع الهائي بتحقيق فوزها الثالث توالياً على حساب الألمانية المخضرمة أنجليك كيربر 4-6، 6-2، و6-3.

وستواجه شفيونتيك حاملة لقب فرنسا المفتوحة 2020، الأمريكية ماديسون كيز التي تغلبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-4.

وكانت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب عام 2015 أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6-1 و6-4.

كما تأهلت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة سادسة، إلى ربع النهائي بفوزها على الأسترالية داريا سافيل التي كانت متأخرة 4-1 عندما انسحبت من المباراة بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وستلعب ساكاري مع الكازاخية إيلينا ريباكينا التي تغلبت على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش 7-6 (7/5) و6-2.