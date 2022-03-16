مصرع أم وطفليها في حريق بالسنطة في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل داخل محل بقرية مسهلة التابعة لدائرة مركز السنطة والذى أسفر عن مصرع أم وطفليها حرقا وإصابة الزوج.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم مركز السنطة بورود بلاغات من الأهالى بمصرع سيدة وطفليها وإصابة الزوج فى حريق محل نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية نشوب حريق داخل محل بقرية مسهلة بسبب انفجار أنبوبة بوتجاز وأتت النيران على جميع محتويات المنزل، وأسفر عن مصرع أم ونجليها متأثرين بإصابتهم بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة الزوج ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .