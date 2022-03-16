رئيس الوزراء البريطاني وولي عهد أبو ظبي يتفقان على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي

التقى رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بأبو ظبي، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، أعرب «جونسون» عن مخاوفه العميقة بشأن الفوضى التي أحدثها الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، مشددًا على أهمية التعاون؛ لتحسين الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وذكر البيان، أن الجانبين رحبا بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وناقشا فرص زيادة التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، في مجال أمن الطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتجارة.

وأوضح البيان، أن الجانبين اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي والاستخباراتي القوي، في مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة، بما في ذلك من الحوثيين في اليمن.

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.