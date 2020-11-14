وزيرة الدفاع الألمانية تتحفظ على مقترح بولندا بإرسال مهمة سلام إلى أوكرانيا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن تحفظها حيال مقترح بولندا بإرسال مهمة سلام لأوكرانيا.

وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قالت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:" نحن ندعم هؤلاء الأوكرانيين الشجعان في حربهم ضد روسيا. لكن يجب أن نراعي بشكل موضوعي ألا تتحول الحرب إلى حرب للناتو".

وأضافت لامبرشت أن هذا الأمر مهم وسيتم العمل على الالتزام به وتابعت أن المقترح البولندي لن تتم مناقشته.

وأدلت لامبرشت بتصريحات مماثلة في الرد على سؤال حول ما إذا كان الناتو سيظل عند هذا النهج بعدم التدخل عسكريا حتى في حال استخدام روسيا لأسلحة كيماوية، وقالت "هذه ليست حربا يشارك فيها الناتو، وعلينا أن نمنع اتساع رقعة الحريق".

كان نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كتشنسكي اقترح القيام بمهمة سلام لأوكرانيا، وجاء الاقتراح ليلة الأربعاء الماضية بعد زيارة رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في كييف أمس.

وقال كيتشنسكي:" اعتقد أن القيام بمهمة لحفظ السلام تابعة للناتو أو ربما لهيكل دولي أكبر، مسألة ضرورية، لكن مثل هذه المهمة التي ستكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها، ستقوم بعمليات على الأراضي الأوكرانية".

ورغم أن لامبرشت أبدت تفهمهما من حيث المبدأ للمقترح البولندي، فإنها أكدت في الوقت نفسه ضرورة الظهور بشكل موحد داخل الناتو، وقالت إنها تستطيع أن تفهم أن الإحساس بوضع التهديد في دول الناتو القريبة جدا من روسيا مختلف، ومن ثم فإن هناك مقترحات مختلفة لهذا السبب.