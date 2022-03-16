ألمانيا تحذر محطات الغاز من التلاعب في الأسعار

أصدرت ألمانيا تحذيرا للقائمين على تشغيل محطات الغاز ومصافي التكرير من أنها ستراقب عن كثب أسعار الوقود وسترد حال اكتشفت السلطات حدوث تلاعب في الأسعار.

وطالبت وزارة الاقتصاد الألمانية هيئة حماية المنافسة في البلاد بتتبع أسعار الوقود " والتصرف" حال وجود مخالفة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج، استنادا إلى ما صرح به وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان اليوم الأربعاء.

يذكر أن الحرب في أوكرانيا أدت، وما تلاها من عقوبات ضد روسيا، إلى تقلبات حادة في أسعار النفط، حيث قفز سعر خام برنت إلى ما يقرب من 140 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه تراجع إلى أقل من 100 دولار هذا الأسبوع. وتتوقع السلطات الألمانية حاليا أن يحدث الأمر نفسه لأسعار البنزين والديزل.

وقال هابيك إن" موقف احتكار القلة في سوق الوقود الألماني يمثل مشكلة هيكلية منذ فترة طويلة، وليس من الصواب أن تحقق الشركات أرباحا غير مناسبة من الموقف الراهن".

يذكر أن أسعار النفط ستتحول إلى قضية سياسية مع اقتراب الانتخابات المحلية في ولاية زارلاند الواقعة على الحدود الفرنسية، وهي الانتخابات الإقليمية الأولى في ألمانيا منذ الانتخابات التي جرت على المستوى الاتحادي في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويعتزم سائقو شاحنات تعطيل حركة السير على أحد الطرق السريعة اليوم احتجاجا على ارتفاع التكاليف، وذلك بحسب تقارير إعلامية محلية.

من جانبه، اقترح وزير المالية الألماني كريسيتان ليندنر تقديم خصم على أسعار البنزين لمساعدة سائقي السيارات والشركات، الذين يكافحون في مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، لكن حزب الخضر، الذي ينتمي له وزير الاقتصاد هابيك رفض وقال إنه يجب تقديم دعم أوسع.