حملة مداهمات كبيرة في ولاية ألمانية ضد عصابة اتجار في المخدرات

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شنت السلطات الألمانية صباح اليوم الأربعاء حملة مداهمات وتفتيش كبيرة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا ضد عصابة إتجار في المخدرات.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام في مدينة مونشنجلادباخ أن مئات من أفراد الشرطة فتشوا 28 منزلا ووحدة تجارية في مدن فيرزن ومونشنجلادباخ ودوسلدورف على وجه الخصوص.

وبحسب البيانات، تم القبض على 6 رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاما.

واستخدمت الشرطة في بعض الأحيان العنف للدخول إلى العقارات، كما استخدمت في ذلك مواد متفجرة. وأوضحت السلطات أن هذا أسفر عن خسائر مادية لكن دون وقوع أي إصابات.

وشارك في الحملة أفراد من القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب وكلاب بوليسية. واستهدفت السلطات عصابة مشتبه في أنها تزرع نبات القُنب لأغراض التجارة.