نادر نور الدين: افتتاح مصانع للأسمدة يوفر عملة صعبة ويزيد من إنتاجية المحاصيل

قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إن الزراعة هي المنتج الوحيد للغذاء باستثناء نسب بسيطة كالأسماك، مشددًا على أن كل غذاء العالم يخرج من الزراعة، مؤكدا أن افتتاح مصانع الأسمدة سيوفر لمصر عملة صعبة وزيادة الإنتاجية من المحاصيل الغذائية، لكي يتم ملاحقة النمو السكاني المتزايد.

وأوضح نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الاتجاه العالمي في الأسمدة هو إنتاج سماد يزيد من جودة وإنتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن الأسمدة العضوية كمخلفات الحيوانات لم تعد تلاحق إمكانيات التقاوي عالية الإنتاجية؛ لأنها تحتوي على عناصر ضعيفة ولا تحقق النمو المرجو.

وأردف: الأسمدة الكيمائية تقدم عنصر سمادي قوي وله سرعة وتركيز عالي على النباتات، وأن هناك رواج عالي في العالم للأسمدة والكيمائية، وأننا ننتج ضعف احتياجاتنا من الأسمدة وصدرنا العام الماضي 6 مليون طن.