فيتنام تعتزم تخفيف متطلبات الحصول على التأشيرة لجذب المزيد من السياح

أمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، المسؤولين بتخفيف بعض متطلبات الحصول على التأشيرة لمساعدة البلد الواقع في جنوب شرق آسيا على جذب المزيد من السياح الأجانب.

وقال موقع الحكومة الفيتنامية، على الإنترنت، إن تشينه دعا أمس الأربعاء مجلس الوزراء الفيتنامي إلى تعديل السياسات المتعلقة بإجراءات الهجرة، مثل تقديم المزيد من الإعفاءات من التأشيرات، وزيادة مدة إقامة السائحين الأجانب مقابل رسوم معقولة وتوسيع برنامج التأشيرات الإلكترونية للبلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومنحت فيتنام إعفاءات من التأشيرة للزوار من 13 دولة، منها 11 دولة أوروبية ودولتين في آسيا، حيث يمكنهم البقاء في البلاد لمدة 15 يوما.

ويمكن للزوار من تسع دول آسيوية البقاء في فيتنام بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وقالت وزارة الهجرة الفيتنامية إن فيتنام تقدم حاليا تأشيرات إلكترونية إلى 80 دولة.

وتقول وزارة السياحة الفيتنامية إن سياسة تأشيرات تتسم بالمزيد من المرونة هي أمر ضروري لجذب المزيد من السياح الدوليين.

وتستهدف فيتنام جذب ثمانية ملايين سائح أجنبي هذا العام.

وفي عام 2019، سجلت فيتنام رقما قياسيا حيث زارها أكثر من 18 مليون سائح دولي.