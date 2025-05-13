طرح بوستر مسرحية الملك لير استعدادًا لعرضه على المسرح القومي

نشر الدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بوستر العرض المسرحي "الملك لير"، بطولة الفنان يحيى الفخراني وإخراج شادي سرور، ومن المقرر أن يُعرض قريبًا على خشبة المسرح القومي.

وعلق الشيوي على البوستر الذي نشره قائلاً: "وزارة الثقافة، البيت الفني للمسرح، المسرح القومي... بمشيئة الله تعالى، قريبًا على خشبة المسرح القومي بالعتبة."

وكان الشيوي قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن موعد افتتاح العرض المسرحي "الملك لير" خلال احتفالية كبيرة ينظمها المسرح القومي بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز القومي للمسرح، لتكريم الفنان يحيى الفخراني.

وفي تصريحات سابقة لصحيفة "الشروق"، أوضح الشيوي أن الاحتفالية تقام بمناسبة حصول الفخراني على لقب "شخصية العام الثقافية" كأفضل شخصية ثقافية في العالم العربي، وذلك تكريمًا لمسيرته الفنية وإسهاماته الكبيرة في إثراء المسرح المصري. وأضاف أنه من المقرر إقامة هذه الاحتفالية خلال مايو الجاري.

وأكد مدير المسرح القومي استمرار بروفات العرض المسرحي "الملك لير"، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إعداد وتصميم الديكور والملابس الخاصة بالعرض.